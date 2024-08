Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich leichter

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,40 Prozent tiefer bei 23 867,94 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 238,918 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,515 Prozent auf 24 087,79 Punkte an der Kurstafel, nach 23 964,39 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 24 313,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 23 853,73 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wies der MDAX einen Wert von 25 728,13 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.05.2024, lag der MDAX-Kurs bei 26 567,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, einen Stand von 28 087,88 Punkten auf.

Der Index sank auf Jahressicht 2024 bereits um 11,07 Prozent. Bei 27 641,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23 476,10 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit RATIONAL (+ 5,48 Prozent auf 799,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,20 Prozent auf 62,85 EUR), thyssenkrupp (+ 2,84 Prozent auf 3,41 EUR), Nordex (+ 2,40 Prozent auf 12,79 EUR) und HENSOLDT (+ 2,18 Prozent auf 32,78 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil LEG Immobilien (-4,01 Prozent auf 79,54 EUR), TAG Immobilien (-2,91 Prozent auf 13,68 EUR), PUMA SE (-2,36 Prozent auf 41,03 EUR), Aroundtown SA (-2,27 Prozent auf 1,88 EUR) und Gerresheimer (-1,96 Prozent auf 89,85 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 770 510 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 17,263 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,10 erwartet. Die RTL-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at