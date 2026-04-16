Börse Frankfurt: nachmittags Pluszeichen im TecDAX

Der TecDAX befindet sich am Donnerstag im Aufwind.

Am Donnerstag notiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,99 Prozent fester bei 3 638,21 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 501,998 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,359 Prozent stärker bei 3 615,60 Punkten, nach 3 602,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 654,16 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 590,28 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 4,02 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 16.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 558,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 751,10 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 16.04.2025, mit 3 452,87 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,384 Prozent nach oben. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell IONOS (+ 6,17 Prozent auf 26,50 EUR), Nemetschek SE (+ 5,63 Prozent auf 62,90 EUR), TeamViewer (+ 4,09 Prozent auf 4,83 EUR), Kontron (+ 3,50 Prozent auf 21,28 EUR) und SAP SE (+ 3,36 Prozent auf 151,46 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil AIXTRON SE (-3,40 Prozent auf 40,91 EUR), SMA Solar (-2,48 Prozent auf 51,20 EUR), Sartorius vz (-1,25 Prozent auf 228,30 EUR), QIAGEN (-1,25 Prozent auf 35,17 EUR) und Nordex (-0,39 Prozent auf 45,84 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 5 443 900 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 167,497 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,55 erwartet. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at