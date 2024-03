Börse Frankfurt-News: "Die Breite der gekauften ETFs nimmt zu" (ETFs)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Von einem deutlichen Kaufüberhang berichten die ETF-Händler an der Börse Frankfurt. Im Fokus stehen allen voran Produkte auf US- und Tech-Aktien sowie Kryptowährungen. Aber auch andere Segmente werden zunehmend stark nachgefragt.

26. März 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der Run auf Exchange Traded Funds (ETF) hält weiter an. "Die Kauflust ist ungebrochen", berichtet Holger Heinrich von der Baader Bank. Allerdings variiere der Schwerpunkt der gehandelten Tracker mehr als sonst. "Auffällig in der vergangenen Woche war die Breite der gekauften ETFs". Bei leicht erhöhten Umsätzen und einem klaren Kaufüberhang lag der Fokus auf US-Aktien-ETFs, gerne auch mit ESG-Komponente.

Gute Umsätze verzeichnet der Händler zum Beispiel mit Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders (LU1681042864) und Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition (IE000QQ8Z0D8). Zudem waren neben den großen Aktienindizes wie beim Xtrackers S&P 500 EUR Hedged (IE00BGJWX091) auch Smallcaps über den L&G Russell 2000 US Small Cap Quality (IE00B3CNHJ55) gefragt.

Eine Beobachtung, die Frank Mohr von der Société Générale grundsätzlich teilt. Auch hier wurde mehrheitlich gekauft, wobei Aktien-ETFs klar im Vordergrund standen. Besonders beliebt: Produkte, die den S&P 500 tracken. Anhaltend starke Käufe beobachtet der Händler in dem als "Spider" bekannten SPDR S&P 500 (IE00B6YX5C33), der "in den vergangenen Wochen hohe Volumina einsammeln konnte". Ebenfalls auf den Einkaufszetteln der Anlegerinnen und Anleger standen die S&P 500-ETF von iShares (IE00B5BMR087) und Vanguard (IE00B3XXRP09).

Emerging Markets, Strategien und jede Menge Kryptos

Mohrs Kunden handeln auch den iShares Core MSCI EM () viel. "Seit vielen Monaten ist mal wieder ein Emerging Markets-ETF in den Top-10 der meisten Umsätze".

Auch nach Aktien in der Eurozone wird vermehrt gegriffen. Auffällig sind hier laut Heinrich neben den bekannten STOXX-Indizes und klassischen Länder-ETFs auch zwei Strategie-ETFs. Der ETF-Spezialist berichtet von starker Nachfrage nach dem Amundi MSCI Europe Momentum Factor (LU1681041460) und dem SPDR Euro Stoxx Low Volatility (IE00BFTWP510).

Die Kundschaft der ICF Bank scheint aktuell fast nur Kryptowährungen im Kopf zu haben. Rund 90 Prozent der Umsätze auf dem Parkett entfallen auf die entsprechenden ETNs. Jan Duisberg berichtet von "super starken Umsätzen" quer über das ganze Segment. Es wird in beide Richtungen gehandelt, wobei die Käufe überwiegen. Nachgefragt werden vor allem Solana-ETNs von VanEck (DE000A3GSUD3) und 21Shares (CH1114873776). Gute Käufe sieht der Händler auch in dem 21Shares Polkadot (CH0593331561). Bei den großen Kryptowährungen überwiegen aktuell etwas die Abgaben. Duisberg nennt hier exemplarisch den 21Shares Bitcoin Core (CH1199067674) und den VanEck Ethereum (DE000A3GPSP7). "Hier wird ein bisschen Kasse gemacht", vermutet Duisberg.

Raus aus dem Geldmarkt, rein in Aktien-ETFs

Ebenfalls aufgelöst werden zum Teil Positionen mit kurzlaufenden Anleihen. Mohr sieht vor allem vom iShares EUR Ultrashort Bond (IE00BCRY6557) mehrheitlich Verkäufe. Im Lyxor Euro Overnight Return (FR0010510800) ist das Verhältnis ebenso ausgeglichen wie im Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y (LU2037748774), in dem "sehr große Aktivität auf beiden Seiten" herrscht. Womöglich finden hier Umschichtungen statt, indem das in den Festfeldersatz-Produkten investierte Geld in Aktien-ETFs getauscht wird.

Tech weiter begehrt

Beliebte Investments im Segment der Branchen-ETFs sind unverändert Produkte mit Technologie-Bezug wie der Xtrackers AI & Big Data (IE00BGV5VN51) sowie der WisdomTree AI (IE00BDVPNG13). "Das Thema ist überall präsent", erklärt Mohr.

Gute Umsätze gibt es auch in Aktien-ETFs aus dem Health-Care Sektor, mehr Käufe im Xtrackers MSCI World Health (IE00BM67HK77), mehr Verkäufe im Invesco Nasdaq Biotech (IE00BQ70R696).

Zudem sind die Financials "erneut ganz gut im Handel dabei". Während die Euro Stoxx Banks-ETFs von Amundi (LU1829219390) und iShares (DE0006289309) mehrheitlich auf den Einkaufszetteln stehen, berichte Mohr von einigen Verkäufen im iShares S&P 500 Financials (IE00B4JNQZ49).

Von Thomas Koch, 26. März 2024 © Deutsche Börse AG

