Börse Frankfurt-News: ETFs: Deutsche Aktien weltweit gesucht

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - DAX-ETFs, die lange im Schatten standen, sind mittlerweile der Renner, und zwar auf der ganzen Welt. Auch andere europäische Aktien sind beliebt, US-Aktien hingegen nicht. Außerdem kommen Rüstungs-ETFs weiter sehr gut an.

27. Mai 2025. Die Käufe halten an am ETF -Markt. "Der Trend geht unverändert hin zu europäischen inklusive deutschen und weg von US-Aktien, wenn auch nicht mehr so ausgeprägt wie zuvor", erklärt Frank Mohr von der Société Générale. Insgesamt überwögen die Zuflüsse noch, die Volumen seien etwas zurückgegangen. Von einem "normalen Geschäft", berichtet Ivo Orlemann, der für die ICF Bank ETFs handelt. "Absoluter Verkaufsrenner bleiben bei uns Rüstungs-ETFs", ergänzt er.

Die neue Zolldrohung von US-Präsident Trump vom vergangenen Freitag hat nur für einen kurzen Rücksetzer am Aktienmarkt gesorgt. Am Dienstagmorgen klettert der DAX schon wieder auf neue Hochs. Am Mittag liegt der Index bei 24.230 Punkten.

Gemischtes Bild für World-ETFs

"Investoren schauen in Richtung Europa und setzen auf hiesige Aktien, auch auf deutsche", erklärt Mohr. Beispiele sind die DAX-Tracker von iShares (DE0005933931) und Xtrackers (LU0274211480) sowie Euro Stoxx 50-ETFs von iShares (IE00B53L3W79) und Amundi (LU1681047236).

S&P 500-Indexfonds (IE00B5BMR087) stünden hingegen meist auf den Verkaufslisten. Für MSCI World-ETFs meldet Mohr ein gemischtes Bild, mit kleinem Kaufüberhang. Moritz Kretschmann von Lang & Schwarz berichtet von Käufen und Verkäufen für ETFs auf die großen Indizes wie MSCI World, S&P 500 und Nasdaq. "Angestiegen sind die Umsätze mit asiatischen Aktien, verteilt auf viele Produkte", ergänzt der Händler.

Deutschlands Aktien bei den Top-Performern.

Deutschland gehört mittlerweile zu den Top-Five-Ländern mit der besten Aktienkursentwicklung weltweit, wie Zahlen der ETF-Plattform justETF zeigen. Seit Jahresanfang haben hiesige Aktien um 20 Prozent zugelegt, das ergibt Platz fünf. Noch besser entwickelt haben sich griechische und polnische (jeweils plus 31 Prozent) sowie spanische und österreichische Aktien (jeweils plus 25 Prozent). "Flop-Land" ist die Türkei (minus 21 Prozent). Verluste zwischen 9 und 15 Prozent verzeichnen Thailand, Saudi-Arabien, Pakistan und Malaysia.

Beliebte Rüstungs-ETFs

Im Handel mit Branchen-ETFs dreht sich das meiste um Tech-Aktien, mit Käufen und Verkäufen, wie Mohr berichtet. Überwiegend Käufe sieht er in Banken-ETFs, etwa dem Amundi Euro Stoxx Banks (LU1829219390) und dem iShares Stoxx Europe 600 Banks (DE000A0F5UJ7). Auch Goldminen-ETFs kämen wegen des hohen Goldpreises sehr gut an, vor allem der L&G Gold Mining (IE00B3CNHG25).

Zudem bleibt die Nachfrage nach Rüstungs-Trackern hoch, wie alle drei Händler feststellen. Im Fokus: der VanEck Defense (IE000YYE6WK5), der WisdomTree Europe Defence (IE0002Y8CX98) und der Global X Defence Tech (IE000JCW3DZ3). Der VanEck-ETF hat mittlerweile 5,2 Milliarden US-Dollar an Vermögen eingesammelt. Seit Jahresanfang ist der Kurs um 31 Prozent gestiegen, seit Anfang 2024 ergibt sich mehr als eine Kursverdopplung.

Lieber US-als europäische Corporates

Umsatzstärkste Anleihen-ETFs bleiben Mohr zufolge Geldmarkt-Tracker wie der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap (LU0290358497). "Außerdem werden europäische Unternehmensanleihen abgegeben, US-amerikanische gekauft", ergänzt er.

Gold-ETCs weiter gesucht, hin und her in Krypto-ETNs

Gold und Bitcoin sind weiterhin Thema - beide als vermeintlich sicherer Hafen angesichts erratischer US-Politik und wachsender US-Staatsverschuldung. Der Goldpreis nähert sich mit aktuell knapp 3.300 US-Dollar wieder seinem Rekord. Der Bitcoin hat vergangenen Donnerstag schon ein neues Hoch markiert bei knapp 112.000 US-Dollar, aktuell sind es kaum weniger.

Bei Lang & Schwarz geht es meist um Gold-ETCs wie Xetra-Gold (DE000A0S9GB0), Euwax Gold (DE000EWG4CR2) und Invesco Physical Gold (IE00B579F325). Für den Krypto-ETN-Handel meldet Kretschmann meist Käufe, zuletzt auch Verkäufe. Er sieht Bitcoin und Ethereum vorn, außerdem noch kleinere Währungen wie Sui. Auf den Marktplätzen der Deutschen Börse ist Sui als klassisches Tracker-Zertifikat zugänglich, und zwar von Valour (CH1108679080).

Von Anna-Maria Borse, 27. Mai 2025, Deutsche Börse AG ©

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)