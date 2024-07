Börse Frankfurt: SDAX am Nachmittag in der Gewinnzone

Am Donnerstag bewegt sich der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,28 Prozent stärker bei 14 525,49 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 104,156 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,346 Prozent auf 14 534,95 Punkte an der Kurstafel, nach 14 484,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 14 570,31 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 520,74 Zählern.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0,807 Prozent. Vor einem Monat, am 04.06.2024, wurde der SDAX auf 15 153,50 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 04.04.2024, wurde der SDAX mit 14 431,80 Punkten berechnet. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 04.07.2023, bei 13 487,09 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 5,10 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. 13 230,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 7,45 Prozent auf 63,50 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 4,53 Prozent auf 10,15 EUR), Drägerwerk (+ 3,31 Prozent auf 50,00 EUR), Klöckner (+ 2,55 Prozent auf 5,64 EUR) und adesso SE (+ 2,54 Prozent auf 84,80 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Ceconomy St (-5,44 Prozent auf 2,82 EUR), Nagarro SE (-3,55 Prozent auf 76,00 EUR), pbb (-2,60 Prozent auf 5,44 EUR), SFC Energy (-1,67 Prozent auf 20,65 EUR) und Mutares (-1,57 Prozent auf 34,40 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX sticht die DEUTZ-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 705 673 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 7,153 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie verzeichnet mit 5,54 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Schaeffler-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at