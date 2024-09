Börse Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX aktuell

Für den MDAX geht es am Dienstagmittag aufwärts.

Um 12:10 Uhr springt der MDAX im XETRA-Handel um 1,39 Prozent auf 25 764,99 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 249,898 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,275 Prozent auf 25 482,04 Punkte an der Kurstafel, nach 25 412,15 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 25 477,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 764,99 Punkten.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, betrug der MDAX-Kurs 24 812,18 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 25 483,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, den Stand von 27 316,05 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 büßte der Index bereits um 4,00 Prozent ein. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell HelloFresh (+ 5,37 Prozent auf 8,64 EUR), AIXTRON SE (+ 4,09 Prozent auf 16,30 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,95 Prozent auf 59,25 EUR), Delivery Hero (+ 3,59 Prozent auf 28,83 EUR) und TUI (+ 3,29 Prozent auf 6,21 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Aroundtown SA (-1,33 Prozent auf 2,66 EUR), TAG Immobilien (-1,16 Prozent auf 16,16 EUR), Befesa (-0,24 Prozent auf 24,66 EUR), Talanx (-0,20 Prozent auf 76,40 EUR) und ENCAVIS (-0,12 Prozent auf 17,08 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 685 537 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 19,729 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr hat die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 14,64 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at