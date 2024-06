Börse Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,35 Prozent stärker bei 3 456,96 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 513,546 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,003 Prozent fester bei 3 444,96 Punkten, nach 3 444,87 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 459,71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 429,55 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 3,60 Prozent. Vor einem Monat, am 07.05.2024, wurde der TecDAX mit 3 359,21 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 07.03.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 485,02 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 07.06.2023, einen Stand von 3 213,42 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 3,98 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 175,55 Punkten.

Die Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 4,99 Prozent auf 61,00 EUR), Infineon (+ 3,68 Prozent auf 38,01 EUR), Siltronic (+ 1,41) Prozent auf 75,50 EUR), CANCOM SE (+ 1,01 Prozent auf 30,06 EUR) und Bechtle (+ 0,95 Prozent auf 46,74 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil United Internet (-3,61 Prozent auf 22,40 EUR), Nemetschek SE (-3,04 Prozent auf 93,95 EUR), Sartorius vz (-2,36 Prozent auf 244,00 EUR), Kontron (-1,99 Prozent auf 21,64 EUR) und SMA Solar (-1,51 Prozent auf 46,84 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 680 924 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 200,202 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 9,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

