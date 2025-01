Börse Frankfurt: TecDAX klettert zum Start

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Dienstagmorgen.

Am Dienstag verbucht der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,56 Prozent auf 3 510,60 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 609,064 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,431 Prozent fester bei 3 506,14 Punkten in den Handel, nach 3 491,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 516,69 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 506,14 Zählern.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 521,26 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 415,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, wurde der TecDAX mit 3 275,50 Punkten gehandelt.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 3,73 Prozent auf 48,36 EUR), AIXTRON SE (+ 2,81 Prozent auf 14,28 EUR), Nordex (+ 1,98 Prozent auf 11,84 EUR), EVOTEC SE (+ 1,43 Prozent auf 8,17 EUR) und Siltronic (+ 1,42 Prozent auf 44,32 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen 1&1 (-0,88 Prozent auf 11,24 EUR), HENSOLDT (-0,55 Prozent auf 36,06 EUR), freenet (-0,43 Prozent auf 28,08 EUR), Deutsche Telekom (-0,37 Prozent auf 29,74 EUR) und CANCOM SE (+ 0,09 Prozent auf 23,12 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 228 406 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 280,434 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Im TecDAX präsentiert die 1&1-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,06 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at