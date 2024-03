Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Ende des Dienstagshandels

Am Dienstag tendierte der TecDAX via XETRA letztendlich 0,38 Prozent tiefer bei 3 426,48 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 522,655 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,128 Prozent auf 3 435,17 Punkte an der Kurstafel, nach 3 439,56 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 3 451,40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 419,55 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 05.02.2024, lag der TecDAX bei 3 348,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2023, wurde der TecDAX mit 3 199,16 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, bei 3 245,68 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 3,06 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 451,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Zählern registriert.

Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit ATOSS Software (+ 1,78 Prozent auf 257,50 EUR), Energiekontor (+ 1,37 Prozent auf 66,60 EUR), PNE (+ 1,34 Prozent auf 13,66 EUR), QIAGEN (+ 1,15 Prozent auf 40,84 EUR) und HENSOLDT (+ 1,11 Prozent auf 34,56 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Kontron (-4,16 Prozent auf 20,72 EUR), EVOTEC SE (-3,80 Prozent auf 12,90 EUR), Siltronic (-3,43 Prozent auf 84,55 EUR), SMA Solar (-3,15 Prozent auf 55,40 EUR) und Nagarro SE (-3,07 Prozent auf 80,55 EUR) unter Druck.

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 148 517 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 202,327 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,45 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,15 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at