Börse London: Börsianer lassen FTSE 100 schlussendlich steigen

Am Montag beendete der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 8 424,20 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,662 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 420,26 Punkte an der Kurstafel, nach 8 420,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 8 451,64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 417,95 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, den Wert von 7 895,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 719,21 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, wies der FTSE 100 7 756,87 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,10 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 8 474,41 Punkte. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Rolls-Royce (+ 4,47 Prozent auf 4,37 GBP), Fresnillo (+ 3,98 Prozent auf 6,40 GBP), Weir Group (+ 3,77 Prozent auf 22,00 GBP), Entain (+ 3,30 Prozent auf 7,46 GBP) und Airtel Africa (+ 2,43 Prozent auf 1,22 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil easyJet (-3,24 Prozent auf 4,75 GBP), Burberry (-3,00 Prozent auf 10,67 GBP), Ocado Group (-2,42 Prozent auf 3,54 GBP), Sage (-1,76 Prozent auf 10,87 GBP) und Prudential (-1,71 Prozent auf 8,05 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 94 288 483 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 219,162 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert mit 4,56 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. In puncto Dividendenrendite ist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,49 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

