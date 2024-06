Börse London: FTSE 100 notiert am Mittag im Minus

Der FTSE 100 zeigt sich am vierten Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Um 12:09 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,44 Prozent tiefer bei 8 179,09 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,534 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 215,48 Punkten in den Handel, nach 8 215,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 174,04 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 215,48 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,804 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 13.05.2024, wurde der FTSE 100 auf 8 414,99 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 13.03.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 772,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.06.2023, stand der FTSE 100 bei 7 594,78 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 5,93 Prozent zu. Bei 8 474,41 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Halma (+ 10,43 Prozent auf 25,95 GBP), BT Group (+ 3,05 Prozent auf 1,33 GBP), RELX (+ 0,56 Prozent auf 35,92 GBP), J Sainsbury (+ 0,55 Prozent auf 2,58 GBP) und Ocado Group (+ 0,41 Prozent auf 3,50 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Intermediate Capital Group (-4,62 Prozent auf 22,43 GBP), Land Securities Group (-3,04 Prozent auf 6,23 GBP), Fresnillo (-2,80 Prozent auf 5,39 GBP), Croda International (-2,24 Prozent auf 41,74 GBP) und Prudential (-2,03 Prozent auf 7,13 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 17 336 979 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 226,892 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at