Börse London: FTSE 100 schwächelt

Um 12:08 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,43 Prozent tiefer bei 9 876,06 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,855 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,002 Prozent stärker bei 9 918,48 Punkten, nach 9 918,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 670,46 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 918,48 Zählern.

FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 23.02.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 684,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.12.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 889,22 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 646,79 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,754 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Flutter Entertainment (+ 9,79 Prozent auf 86,60 GBP), Entain (+ 6,88 Prozent auf 5,81 GBP), Croda International (+ 5,40 Prozent auf 26,92 GBP), Smiths (+ 3,78 Prozent auf 21,98 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 3,56 Prozent auf 3,58 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen BT Group (-4,00 Prozent auf 2,04 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-3,64 Prozent auf 33,09 GBP), BP (-3,19 Prozent auf 5,44 GBP), Ocado Group (-2,79 Prozent auf 1,86 GBP) und Segro (-1,96 Prozent auf 6,80 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 56 472 286 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 248,475 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 präsentiert die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,40 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at