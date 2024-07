Börse London: FTSE 100 schwächelt nachmittags

Am Nachmittag agieren die Börsianer in London vorsichtiger.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,01 Prozent schwächer bei 8 166,51 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,560 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 167,37 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8 167,37 Punkte).

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 8 112,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 170,68 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der FTSE 100 bereits um 0,132 Prozent. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 24.06.2024, bei 8 281,55 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 24.04.2024, einen Stand von 8 040,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 678,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,76 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell easyJet (+ 4,54 Prozent auf 4,47 GBP), Informa (+ 3,97 Prozent auf 8,81 GBP), Intertek (+ 3,13 Prozent auf 48,06 GBP), Fresnillo (+ 2,92 Prozent auf 6,18 GBP) und Anglo American (+ 2,66 Prozent auf 22,43 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Ocado Group (-5,50 Prozent auf 4,07 GBP), Rolls-Royce (-3,41 Prozent auf 4,44 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-2,55 Prozent auf 8,56 GBP), 3i (-2,24 Prozent auf 30,02 GBP) und Intermediate Capital Group (-2,12 Prozent auf 21,20 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 46 007 517 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 225,755 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at