Börse London: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Verluste

Der FTSE 100 notiert am Montagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,38 Prozent leichter bei 8 469,81 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,625 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 502,35 Punkte an der Kurstafel, nach 8 502,35 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 503,56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 463,73 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 27.12.2024, notierte der FTSE 100 bei 8 149,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 248,84 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 635,09 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 2,54 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 586,68 Punkten. Bei 8 160,60 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell BAT (+ 3,99 Prozent auf 31,28 GBP), Airtel Africa (+ 3,36 Prozent auf 1,30 GBP), ConvaTec (+ 2,34 Prozent auf 2,45 GBP), Imperial Brands (+ 1,79 Prozent auf 26,76 GBP) und Vodafone Group (+ 1,46 Prozent auf 0,68 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Anglo American (-4,75 Prozent auf 24,15 GBP), Halma (-3,37 Prozent auf 28,14 GBP), Fresnillo (-3,10 Prozent auf 6,64 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-3,07 Prozent auf 10,26 GBP) und Rolls-Royce (-2,91 Prozent auf 5,88 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 5 051 452 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 203,802 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Im FTSE 100 weist die Frasers Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Phoenix Group-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

