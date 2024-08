Börse London: FTSE 100 zum Handelsende in Grün

Am Mittwoch verbuchte der FTSE 100 via LSE schlussendlich ein Plus in Höhe von 1,13 Prozent auf 8 367,98 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,585 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 274,41 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 274,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 274,41 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 399,88 Zählern.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der FTSE 100 bereits um 0,993 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 164,12 Punkten. Der FTSE 100 wies am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, einen Stand von 8 144,13 Punkten auf. Der FTSE 100 wurde am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, mit 7 699,41 Punkten bewertet.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 8,37 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Antofagasta (+ 4,58 Prozent auf 20,20 GBP), HSBC (+ 4,00 Prozent auf 7,04 GBP), Intermediate Capital Group (+ 3,49 Prozent auf 21,96 GBP), Ashtead (+ 3,36 Prozent auf 56,02 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (+ 3,31 Prozent auf 90,60 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen InterContinental Hotels Group (-2,95 Prozent auf 78,40 GBP), GSK (-1,98 Prozent auf 15,12 GBP), easyJet (-1,79 Prozent auf 4,51 GBP), StJamess Place (-1,72 Prozent auf 6,85 GBP) und ConvaTec (-1,26 Prozent auf 2,34 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 159 567 529 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 227,372 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Mit 10,03 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

