Börse London in Grün: FTSE 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Wie bereits am Vortag richtet sich der FTSE 100 auch am Mittwoch in der Gewinnzone ein.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,79 Prozent stärker bei 8 314,45 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,574 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 249,28 Punkte an der Kurstafel, nach 8 249,28 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 8 317,46 Punkte, das Tagestief hingegen 8 249,28 Zähler.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,737 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 278,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2024, wies der FTSE 100 8 164,90 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 630,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,68 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

FTSE 100-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Pershing Square (+ 2,85 Prozent auf 36,53 GBP), Whitbread (+ 2,64 Prozent auf 31,53 GBP), Barratt Developments (+ 2,22 Prozent auf 4,82 GBP), AstraZeneca (+ 1,97 Prozent auf 120,84 GBP) und Fresnillo (+ 1,63 Prozent auf 6,65 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Admiral Group (-2,52 Prozent auf 27,06 GBP), RS Group (-1,04 Prozent auf 7,62 GBP), Rentokil Initial (-0,94 Prozent auf 3,47 GBP), easyJet (-0,90 Prozent auf 5,13 GBP) und Diageo (-0,76 Prozent auf 25,60 GBP) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 6 055 781 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 220,947 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,98 zu Buche schlagen. Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at