Börse New York: Dow Jones am Mittag mit Gewinnen

Am fünften Tag der Woche halten sich die Börsianer in New York zurück.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,14 Prozent stärker bei 39 444,14 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 13,295 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,821 Prozent auf 39 064,27 Punkte an der Kurstafel, nach 39 387,76 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39 406,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 39 579,88 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1,76 Prozent. Vor einem Monat, am 10.04.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 38 461,51 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 38 671,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.05.2023, wurde der Dow Jones mit 33 531,33 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,58 Prozent. 39 889,05 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 37 122,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell 3M (+ 1,60 Prozent auf 98,89 USD), American Express (+ 0,84 Prozent auf 241,14 USD), McDonalds (+ 0,75 Prozent auf 269,95 USD), JPMorgan Chase (+ 0,69 Prozent auf 198,86 USD) und Caterpillar (+ 0,66 Prozent auf 354,10 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Nike (-1,79 Prozent auf 91,72 USD), Boeing (-1,68 Prozent auf 178,20 USD), Amazon (-1,28 Prozent auf 187,08 USD), Apple (-1,09 Prozent auf 182,56 USD) und Travelers (-0,47 Prozent auf 218,38 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 701 085 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im Dow Jones mit 2,832 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Mit 6,74 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

