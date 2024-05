Börse New York: Dow Jones bewegt sich zum Handelsende im Plus

So bewegte sich der Dow Jones schlussendlich.

Zum Handelsschluss stieg der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,46 Prozent auf 38 852,27 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13,235 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,087 Prozent höher bei 38 709,36 Punkten in den Handel, nach 38 675,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 38 689,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 38 886,47 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, bei 38 904,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.02.2024, wurde der Dow Jones mit 38 521,36 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, bei 33 674,38 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 3,02 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 39 889,05 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Punkte.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Walt Disney (+ 2,47 Prozent auf 116,47 USD), IBM (+ 1,75 Prozent auf 168,61 USD), Microsoft (+ 1,69 Prozent auf 413,54 USD), Caterpillar (+ 1,59 Prozent auf 342,10 USD) und Visa (+ 1,56 Prozent auf 272,67 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Amgen (-3,79 Prozent auf 299,48 USD), Apple (-0,91 Prozent auf 181,71 USD), Boeing (-0,80 Prozent auf 178,35 USD), 3M (-0,58 Prozent auf 96,59 USD) und Johnson Johnson (-0,46 Prozent auf 148,58 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 23 355 612 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones mit 2,808 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

2024 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6,90 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at