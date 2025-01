Börse New York: Dow Jones legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Am Dienstag bewegte sich der Dow Jones via NYSE letztendlich 0,42 Prozent schwächer bei 42 528,36 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,055 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,302 Prozent auf 42 835,52 Punkte an der Kurstafel, nach 42 706,56 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 42 931,54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 42 380,75 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 44 642,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.10.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 41 954,24 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, bei 37 466,11 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell 3M (+ 1,90 Prozent auf 132,77 USD), Johnson Johnson (+ 1,79 Prozent auf 146,23 USD), Chevron (+ 1,58 Prozent auf 149,59 USD), Amgen (+ 1,34 Prozent auf 262,06 USD) und Merck (+ 1,30 Prozent auf 101,02 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-6,22 Prozent auf 140,14 USD), Amazon (-2,42 Prozent auf 222,11 USD), Verizon (-1,74 Prozent auf 38,92 USD), Salesforce (-1,69 Prozent auf 324,93 USD) und Home Depot (-1,32 Prozent auf 384,23 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 82 286 802 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,559 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,91 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

