Börse New York: Dow Jones notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Der Dow Jones fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Donnerstag in die Verlustzone.

Am Donnerstag bewegt sich der Dow Jones um 16:01 Uhr via NYSE 0,17 Prozent tiefer bei 42 438,43 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 14,057 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1,04 Prozent auf 42 070,32 Punkte an der Kurstafel, nach 42 512,00 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 42 511,37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 42 368,22 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,352 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 10.09.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 40 736,96 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 10.07.2024, einen Stand von 39 721,36 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 10.10.2023, einen Wert von 33 739,30 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 12,52 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 42 628,32 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Zähler.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 1,29 Prozent auf 187,56 USD), Travelers (+ 0,87 Prozent auf 233,48 USD), UnitedHealth (+ 0,54 Prozent auf 594,43 USD), McDonalds (+ 0,27 Prozent auf 304,64 USD) und Dow (+ 0,24 Prozent auf 53,55 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Verizon (-1,97 Prozent auf 43,24 USD), 3M (-1,47 Prozent auf 133,03 USD), Intel (-1,34 Prozent auf 23,15 USD), Caterpillar (-1,17 Prozent auf 391,56 USD) und Home Depot (-1,14 Prozent auf 411,31 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Amazon-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 1 699 425 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,138 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

