Börse New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0,25 Prozent tiefer bei 42 224,53 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 14,017 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,095 Prozent auf 42 289,75 Punkte an der Kurstafel, nach 42 330,15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 42 268,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 41 945,63 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 41 563,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39 169,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, mit 33 507,50 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 11,96 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 42 628,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Chevron (+ 1,65 Prozent auf 149,70 USD), Visa (+ 1,05 Prozent auf 277,85 USD), Travelers (+ 1,00 Prozent auf 236,45 USD), Boeing (+ 0,90 Prozent auf 153,41 USD) und Merck (+ 0,75 Prozent auf 114,41 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Intel (-4,41 Prozent auf 22,43 USD), Apple (-3,69 Prozent auf 224,41 USD), Walt Disney (-2,60 Prozent auf 93,69 USD), Microsoft (-1,98 Prozent auf 421,77 USD) und JPMorgan Chase (-1,59 Prozent auf 207,51 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 556 214 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 3,111 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,80 erwartet. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,99 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

