Starker Wochentag in New York: Pluszeichen im Dow Jones

Der Dow Jones steigt im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,05 Prozent auf 44 922,52 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 17,932 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,322 Prozent leichter bei 44 757,28 Punkten, nach 44 901,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 44 946,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 44 793,77 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Stand von 43 819,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.04.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 40 227,59 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, wurde der Dow Jones mit 40 589,34 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 5,97 Prozent zu. Bei 45 054,36 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 4,01 Prozent auf 79,33 USD), Home Depot (+ 2,38 Prozent auf 326,95 EUR), IBM (+ 1,41 Prozent auf 263,38 USD), 3M (+ 1,38 Prozent auf 153,36 USD) und Honeywell (+ 1,21 Prozent auf 226,95 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Travelers (-1,70 Prozent auf 256,60 USD), Cisco (-1,65 Prozent auf 67,56 USD), Verizon (-1,47 Prozent auf 42,45 USD), Walt Disney (-0,87 Prozent auf 120,41 USD) und Amgen (-0,85 Prozent auf 303,96 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 10 250 803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,610 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,17 erwartet. Verizon lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,35 Prozent.

