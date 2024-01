Börse New York: Dow Jones verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne

Der Dow Jones knüpft am Freitagmorgen an seine Vortagesgewinne an.

Um 15:58 Uhr springt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,06 Prozent auf 38 072,24 Punkte an. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 11,438 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,490 Prozent tiefer bei 37 862,57 Punkten in den Handel, nach 38 049,13 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38 124,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 37 997,77 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,403 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.12.2023, lag der Dow Jones bei 37 545,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.10.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 32 784,30 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.01.2023, stand der Dow Jones noch bei 33 949,41 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 0,947 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 38 124,97 Punkte. Bei 37 122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell American Express (+ 6,40 Prozent auf 200,11 USD), Boeing (+ 1,93 Prozent auf 205,78 USD), Nike (+ 1,22 Prozent auf 102,00 USD), Salesforce (+ 0,68 Prozent auf 280,92 USD) und IBM (+ 0,67 Prozent auf 191,71 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Intel (-11,29 Prozent auf 43,96 USD), Visa (-1,86 Prozent auf 267,54 USD), McDonalds (-0,60 Prozent auf 295,42 USD), Goldman Sachs (-0,56 Prozent auf 380,56 USD) und Dow (-0,51 Prozent auf 54,66 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 7 684 239 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 2,781 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

