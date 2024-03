Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende schwächer

Letztendlich verlor der Dow Jones im NYSE-Handel 0,25 Prozent auf 38 989,83 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 13,233 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,250 Prozent auf 38 989,51 Punkte an der Kurstafel, nach 39 087,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 39 087,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 38 913,30 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, bei 38 654,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.12.2023, stand der Dow Jones noch bei 36 204,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, bei 33 390,97 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 3,38 Prozent zu. Bei 39 282,28 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Intel (+ 4,08 Prozent auf 45,61 USD), IBM (+ 2,58 Prozent auf 193,06 USD), Dow (+ 2,24 Prozent auf 57,02 USD), Walt Disney (+ 1,55 Prozent auf 113,69 USD) und Cisco (+ 1,51 Prozent auf 49,13 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Chevron (-2,57 Prozent auf 148,88 USD), Apple (-2,54 Prozent auf 175,10 USD), Nike (-2,30 Prozent auf 99,54 USD), Merck (-2,29 Prozent auf 124,05 USD) und UnitedHealth (-1,56 Prozent auf 481,87 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 21 391 480 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,844 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die 3M-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at