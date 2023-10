Börse New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels leichter

Der Dow Jones kann seine Vortagesgewinne am Donnerstagmorgen nicht halten.

Um 16:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,11 Prozent leichter bei 32 998,35 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 10,376 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,507 Prozent auf 33 203,53 Punkte an der Kurstafel, nach 33 035,93 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 32 995,82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 33 105,03 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 0,016 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.09.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 33 618,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.07.2023, wurde der Dow Jones mit 35 520,12 Punkten gehandelt. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 26.10.2022, bei 31 839,11 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Minus von 0,417 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 35 679,13 Punkte. Bei 31 429,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 3,87 Prozent auf 142,38 USD), Merck (+ 2,50 Prozent auf 106,22 USD), Honeywell (+ 1,26 Prozent auf 180,33 USD), Travelers (+ 1,13 Prozent auf 166,59 USD) und 3M (+ 1,05 Prozent auf 90,33 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Nike (-1,52 Prozent auf 101,97 USD), Chevron (-1,20 Prozent auf 154,00 USD), Visa (-0,83 Prozent auf 234,88 USD), Cisco (-0,74 Prozent auf 52,01 USD) und UnitedHealth (-0,63 Prozent auf 526,88 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 1 496 284 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,573 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,44 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,09 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

