Börse New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels schwächer

Dow Jones-Handel am Morgen.

Am Freitag verliert der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,27 Prozent auf 39 339,18 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,083 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 38 940,38 Zählern und damit 1,28 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (39 446,49 Punkte).

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 39 230,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 39 410,37 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 0,725 Prozent zu. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 09.07.2024, einen Stand von 39 291,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.05.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 39 387,76 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 09.08.2023, den Stand von 35 123,36 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,31 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 41 376,00 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 0,50 Prozent auf 166,63 USD), American Express (+ 0,49 Prozent auf 234,69 USD), Microsoft (+ 0,34 Prozent auf 404,07 USD), JPMorgan Chase (+ 0,32 Prozent auf 204,72 USD) und Salesforce (+ 0,05 Prozent auf 249,25 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Intel (-3,03 Prozent auf 19,87 USD), IBM (-1,24 Prozent auf 190,23 USD), Amgen (-1,23 Prozent auf 320,71 USD), 3M (-1,11 Prozent auf 123,74 USD) und Walt Disney (-1,05 Prozent auf 85,06 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 2 444 762 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,920 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

2024 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,61 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at