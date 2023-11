Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochmittag steigen

Der Dow Jones kommt am Mittwoch nicht vom Fleck.

Der Dow Jones verbucht im NYSE-Handel um 17:58 Uhr Gewinne in Höhe von 0,11 Prozent auf 33 090,23 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 10,306 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,072 Prozent auf 33 029,11 Punkte an der Kurstafel, nach 33 052,87 Punkten am Vortag.

Bei 33 010,85 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 33 281,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der Dow Jones bereits um 1,70 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der Dow Jones 33 507,50 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 01.08.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 35 630,68 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 01.11.2022, den Stand von 32 653,20 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 0,139 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 35 679,13 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Punkten markiert.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Microsoft (+ 1,66 Prozent auf 343,72 USD), Boeing (+ 0,97 Prozent auf 188,64 USD), Visa (+ 0,89 Prozent auf 237,19 USD), Intel (+ 0,85 Prozent auf 36,81 USD) und Merck (+ 0,61 Prozent auf 103,33 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Nike (-2,34 Prozent auf 100,37 USD), Walgreens Boots Alliance (-1,97 Prozent auf 20,67 USD), Dow (-1,43 Prozent auf 47,65 USD), 3M (-1,31 Prozent auf 89,76 USD) und Walt Disney (-1,20 Prozent auf 80,61 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 394 760 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2,521 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at