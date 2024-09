Börse New York in Grün: Das macht der Dow Jones am Mittag

Heute zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Dienstag gewinnt der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE 0,22 Prozent auf 41 713,85 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 13,854 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,449 Prozent auf 41 435,17 Punkte an der Kurstafel, nach 41 622,08 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 41 835,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 41 647,68 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, den Wert von 40 659,76 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 17.06.2024, bei 38 778,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wurde der Dow Jones auf 34 618,24 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,60 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 41 835,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Intel (+ 5,81 Prozent auf 22,13 USD), American Express (+ 2,11 Prozent auf 266,61 USD), Dow (+ 2,03 Prozent auf 51,69 USD), Caterpillar (+ 1,84 Prozent auf 354,36 USD) und Amazon (+ 1,79 Prozent auf 188,20 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Verizon (-1,91 Prozent auf 44,14 USD), IBM (-1,69 Prozent auf 213,48 USD), Walmart (-1,24 Prozent auf 79,56 USD), McDonalds (-1,14 Prozent auf 293,31 USD) und UnitedHealth (-1,13 Prozent auf 582,51 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 19 597 476 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,040 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,96 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at