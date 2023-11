Börse New York in Grün: Dow Jones zum Handelsende mit Gewinnen

Zum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Der Dow Jones stieg im NYSE-Handel schlussendlich um 1,70 Prozent auf 33 839,08 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 10,282 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,579 Prozent leichter bei 33 081,87 Punkten, nach 33 274,58 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 33 852,96 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 33 450,03 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 4,00 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 02.10.2023, einen Stand von 33 433,35 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 02.08.2023, bei 35 282,52 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 02.11.2022, bei 32 147,76 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 2,12 Prozent aufwärts. Bei 35 679,13 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 31 429,82 Punkte.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Walgreens Boots Alliance (+ 4,22 Prozent auf 21,50 USD), Nike (+ 4,16 Prozent auf 105,08 USD), Chevron (+ 3,32 Prozent auf 148,76 USD), Caterpillar (+ 3,14 Prozent auf 239,12 USD) und American Express (+ 3,00 Prozent auf 150,85 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Travelers (-0,19 Prozent auf 168,95 USD), Merck (+ 0,00 Prozent auf 102,85 USD), Walmart (+ 0,39 Prozent auf 165,52 USD), Microsoft (+ 0,65 Prozent auf 348,32 USD) und UnitedHealth (+ 0,85 Prozent auf 536,13 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17 239 576 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2,518 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,18 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at