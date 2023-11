Börse New York in Grün: Dow Jones zum Start des Dienstagshandels im Plus

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 1,33 Prozent höher bei 34 796,03 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 10,792 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,229 Prozent leichter bei 34 259,25 Punkten in den Dienstagshandel, nach 34 337,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 34 801,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 34 581,20 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, einen Wert von 33 670,29 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.08.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 35 307,63 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 14.11.2022, bei 33 536,70 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Plus von 5,01 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 35 679,13 Punkte. Bei 31 429,82 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Home Depot (+ 5,40 Prozent auf 303,62 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 3,32 Prozent auf 20,84 USD), Dow (+ 2,52 Prozent auf 50,48 USD), Goldman Sachs (+ 2,34 Prozent auf 334,55 USD) und Walt Disney (+ 1,82 Prozent auf 91,07 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Travelers (-1,01 Prozent auf 169,27 USD), UnitedHealth (-0,75 Prozent auf 538,50 USD), Merck (-0,20 Prozent auf 102,27 USD), Johnson Johnson (-0,04 Prozent auf 147,57 USD) und McDonalds (+ 0,11 Prozent auf 269,49 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 2 063 273 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2,708 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Im Dow Jones weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Walgreens Boots Alliance-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,76 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at