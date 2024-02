Börse New York in Grün: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,87 Prozent stärker bei 17 286,05 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,465 Prozent auf 17 216,99 Punkte an der Kurstafel, nach 17 137,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 314,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 175,83 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0,872 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 16 825,93 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 01.11.2023, bei 14 664,91 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 01.02.2023, den Stand von 12 363,10 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,49 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 17 665,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Warner Bros Discovery (+ 3,74 Prozent auf 10,40 USD), Align Technology (+ 3,30 Prozent auf 276,13 USD), Dollar Tree (+ 3,00 Prozent auf 134,54 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 2,77 Prozent auf 23,20 USD) und Amgen (+ 2,76 Prozent auf 322,92 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil QUALCOMM (-4,55 Prozent auf 141,75 USD), Honeywell (-3,18 Prozent auf 195,82 USD), Marvell Technology (-1,64 Prozent auf 66,59 USD), Moderna (-1,46 Prozent auf 99,57 USD) und ON Semiconductor (-1,32 Prozent auf 70,19 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 957 229 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,814 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

