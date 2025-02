Börse New York in Grün: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich fester

Schlussendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,43 Prozent fester bei 22 030,71 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,308 Prozent fester bei 21 786,16 Punkten, nach 21 719,26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 21 758,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22 038,15 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 1,66 Prozent zu. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 13.01.2025, bei 20 784,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 21 036,16 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.02.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 17 600,42 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 5,03 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 22 038,15 Punkten. Bei 20 538,33 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Lucid (+ 13,59 Prozent auf 3,26 USD), Intel (+ 7,34 Prozent auf 24,13 USD), Arm (+ 6,06 Prozent auf 164,83 USD), Tesla (+ 5,77 Prozent auf 355,94 USD) und CrowdStrike (+ 4,40 Prozent auf 453,77 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Datadog A (-8,24 Prozent auf 135,89 USD), Marvell Technology (-1,82 Prozent auf 103,50 USD), American Electric Power (-1,33 Prozent auf 100,99 USD), Lululemon Athletica (-1,09 Prozent auf 390,85 USD) und Electronic Arts (-1,03 Prozent auf 129,82 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 53 457 160 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,414 Bio. Euro heraus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die JDcom-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Mit 5,61 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at