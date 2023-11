Börse New York in Grün: NASDAQ 100 verbucht am Mittwochmittag Gewinne

Aktuell halten sich die Börsianer in New York zurück.

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,13 Prozent stärker bei 15 832,93 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,438 Prozent stärker bei 15 881,72 Punkten, nach 15 812,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 826,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 904,63 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 2,35 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 14 995,12 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.08.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15 037,65 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 15.11.2022, wurde der NASDAQ 100 mit 11 871,15 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 45,76 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 15 932,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 696,42 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell JDcom (+ 7,97 Prozent auf 28,84 USD), Sirius XM (+ 5,83 Prozent auf 5,18 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 4,51 Prozent auf 116,01 USD), Moderna (+ 4,21 Prozent auf 77,22 USD) und Lucid (+ 3,96 Prozent auf 4,34 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Vertex Pharmaceuticals (-4,18 Prozent auf 354,50 USD), Constellation Energy (-3,38 Prozent auf 122,24 USD), Cadence Design Systems (-1,81 Prozent auf 267,69 USD), Diamondback Energy (-1,55 Prozent auf 156,70 USD) und Amazon (-1,46 Prozent auf 143,67 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 792 714 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,644 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

In diesem Jahr hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 9,32 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

