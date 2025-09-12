Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: Impfstoffhersteller sacken nach Medienbericht ab

Ein Medienbericht über eine mutmaßliche Verknüpfung von Todesfällen bei Kindern mit Corona-Impfungen hat am Freitag Aktien von Impfstoffherstellern stark belastet.

So sackten Moderna an der NASDAQ am Ende des wenig veränderten Index S&P 500 um 7,40 Prozent auf 23,51 US-Dollar ab. Für Pfizer ging es an der NYSE 3,98 Prozent auf 23,87 US-Dollar nach unten.

Die in New York gelisteten Papiere des deutschen Unternehmens BioNTech waren um 7,26 Prozent 96,74 US-Dollar gerutscht.

Die Washington Post hatte berichtet, dass Beamte des US-Gesundheitsministeriums planen, Covid-19-Impfstoffe mit dem Tod von 25 Kindern in Verbindung zu bringen.

