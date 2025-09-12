Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|Presseartikel belastet
|
12.09.2025 22:24:00
Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: Impfstoffhersteller sacken nach Medienbericht ab
So sackten Moderna an der NASDAQ am Ende des wenig veränderten Index S&P 500 um 7,40 Prozent auf 23,51 US-Dollar ab. Für Pfizer ging es an der NYSE 3,98 Prozent auf 23,87 US-Dollar nach unten.
Die in New York gelisteten Papiere des deutschen Unternehmens BioNTech waren um 7,26 Prozent 96,74 US-Dollar gerutscht.
Die Washington Post hatte berichtet, dass Beamte des US-Gesundheitsministeriums planen, Covid-19-Impfstoffe mit dem Tod von 25 Kindern in Verbindung zu bringen.
NEW YORK (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Thomas Lohnes/Getty Images,T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Moderna Incmehr Nachrichten
|
20:04
|Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.09.25
|S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Moderna von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.09.25
|Freundlicher Handel: S&P 500 präsentiert sich am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
08.09.25
|Zuversicht in New York: S&P 500 steigt am Montagmittag (finanzen.at)
|
08.09.25