Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels fester

Der NASDAQ 100 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Donnerstagmorgen fort.

Der NASDAQ 100 legt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 1,47 Prozent auf 14 880,74 Punkte zu. Zuvor eröffnete der Index bei 14 856,95 Zählern und damit 1,31 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (14 664,91 Punkte).

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 14 792,81 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 886,04 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 4,18 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 02.10.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 14 837,57 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 02.08.2023, den Stand von 15 370,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.11.2022, stand der NASDAQ 100 bei 10 906,34 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 36,99 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 15 932,05 Punkte. Bei 10 696,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Starbucks (+ 10,50 Prozent auf 100,94 USD), Warner Bros Discovery (+ 7,99 Prozent auf 10,89 USD), Lucid (+ 7,53 Prozent auf 4,36 USD), PayPal (+ 6,12 Prozent auf 54,82 USD) und Electronic Arts (+ 4,90 Prozent auf 129,84 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Moderna (-7,82 Prozent auf 70,24 USD), ANSYS (-5,20 Prozent auf 264,25 USD), Cognizant (-3,97 Prozent auf 62,38 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-3,25 Prozent auf 99,58 USD) und Marriott (-3,12 Prozent auf 182,91 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 7 270 134 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2,518 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,55 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at