Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen

Der NASDAQ 100 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Mittwoch fort.

Um 16:00 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,38 Prozent höher bei 15 188,35 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,416 Prozent fester bei 15 194,53 Punkten, nach 15 131,52 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 15 248,22 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 185,64 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 2,13 Prozent. Vor einem Monat, am 11.09.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 15 461,87 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 11.07.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 15 119,06 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 10 791,35 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 gewann der Index bereits um 39,82 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 15 932,05 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 696,42 Punkten.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Enphase Energy (+ 3,54 Prozent auf 130,20 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 3,31 Prozent auf 23,12 USD), Adobe (+ 2,22 Prozent auf 544,52 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 1,63 Prozent auf 327,10 USD) und PayPal (+ 1,59 Prozent auf 58,64 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil DexCom (-3,45 Prozent auf 82,27 USD), Intuitive Surgical (-1,91 Prozent auf 292,15 USD), Keurig Dr Pepper (-1,39 Prozent auf 29,87 USD), QUALCOMM (-1,20 Prozent auf 110,96 USD) und Baker Hughes (-0,80 Prozent auf 34,62 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 1 716 792 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 2,637 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,00 zu Buche schlagen. Mit 6,09 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

