Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen

Am Dienstag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich Gewinne in Höhe von 1,26 Prozent auf 17 717,65 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,431 Prozent auf 17 572,16 Punkte an der Kurstafel, nach 17 496,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 17 546,63 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 734,34 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, einen Stand von 16 920,79 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 25.03.2024, einen Stand von 16 384,47 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 13 492,52 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 19,99 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 17 936,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten markiert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit MicroStrategy (+ 9,01 Prozent auf 1 495,74 USD), NVIDIA (+ 6,76 Prozent auf 126,09 USD), FreightCar America (+ 6,55 Prozent auf 3,74 USD), Nortech Systems (+ 5,96 Prozent auf 14,22 USD) und AAON (+ 5,94 Prozent auf 84,74 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Comtech Telecommunications (-12,39 Prozent auf 2,94 USD), Enzon Pharmaceuticals (-11,12 Prozent auf 0,15 USD), Nektar Therapeutics (-8,55 Prozent auf 1,07 USD), Pool (-8,04 Prozent auf 310,74 USD) und Landec (-6,56 Prozent auf 4,70 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 76 135 324 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,114 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Mit 15,87 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

