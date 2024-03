Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen

Der NASDAQ Composite hält an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 15:58 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,65 Prozent aufwärts auf 16 475,21 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 16 517,24 Zählern und damit 0,903 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (16 369,41 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 16 538,86 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 452,49 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,98 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.02.2024, lag der NASDAQ Composite bei 15 580,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.12.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 14 963,87 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 21.03.2023, bei 11 860,11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 11,58 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 16 538,86 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 477,57 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Nortech Systems (+ 19,05 Prozent auf 13,00 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 14,29 Prozent auf 0,08 USD), MicroStrategy (+ 9,19 Prozent auf 1 688,67 USD), AXT (+ 8,42 Prozent auf 5,41 USD) und Ultra Clean (+ 6,69 Prozent auf 46,57 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Comtech Telecommunications (-6,94 Prozent auf 3,22 USD), Microvision (-4,97 Prozent auf 1,72 USD), Geron (-3,92 Prozent auf 3,31 USD), Infosys (-3,09 Prozent auf 18,35 USD) und FreightCar America (-2,97 Prozent auf 3,59 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 628 216 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 2,865 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite präsentiert die Bed Bath Beyond-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Alliance Resource Partners LP-Aktie mit 14,03 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

