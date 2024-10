Börse New York in Grün: NASDAQ Composite klettert zum Start des Freitagshandels

Das macht das Börsenbarometer in New York am Morgen.

Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 16:01 Uhr via NASDAQ um 0,10 Prozent auf 18 208,40 Punkte nach oben. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,212 Prozent höher bei 18 228,78 Punkten, nach 18 190,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 18 237,56 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 184,39 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,19 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 27.08.2024, bei 17 754,82 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.06.2024, bei 17 858,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.09.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 13 092,85 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 23,31 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 18 671,07 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 477,57 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Nektar Therapeutics (+ 5,41 Prozent auf 1,17 USD), VOXX International A (+ 4,96 Prozent auf 6,35 USD), Wynn Resorts (+ 4,92 Prozent auf 95,51 USD), Donegal Group B (+ 3,89 Prozent auf 13,89 USD) und Baiducom (+ 3,43 Prozent auf 106,08 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen BlackBerry (-8,46 Prozent auf 2,33 USD), Taylor Devices (-6,14 Prozent auf 58,12 USD), Dixie Group (-5,88 Prozent auf 0,69 USD), Nissan Motor (-4,80 Prozent auf 2,62 USD) und Costco Wholesale (-2,29 Prozent auf 880,79 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 912 031 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3,088 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at