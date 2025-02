Börse New York in Grün: NASDAQ Composite notiert zum Handelsstart im Plus

Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,50 Prozent höher bei 19 748,65 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,239 Prozent auf 19 696,92 Punkte an der Kurstafel, nach 19 649,95 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 19 675,87 Punkte, das Tageshoch hingegen 19 771,48 Zähler.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,409 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.01.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19 088,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.11.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 230,73 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 15 655,60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 2,43 Prozent nach oben. 20 118,61 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 831,91 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Intevac (+ 19,53 Prozent auf 4,04 USD), Ceva (+ 15,20 Prozent auf 36,54 USD), Euronet Worldwide (+ 13,32 Prozent auf 107,00 USD), Lincoln Electric (+ 12,64 Prozent auf 218,52 USD) und Innodata (+ 9,65 Prozent auf 48,07 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Pegasystems (-14,68 Prozent auf 90,52 USD), Cognex (-8,56 Prozent auf 35,89 USD), Zebra Technologies (-6,02 Prozent auf 331,69 USD), AmeriServ Financial (-4,51 Prozent auf 2,54 USD) und MKS Instruments (-4,23 Prozent auf 106,50 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 9 284 219 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,414 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at