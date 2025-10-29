NASDAQ Composite Index-Wert Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lincoln Electric von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Lincoln Electric eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Lincoln Electric-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 140,77 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,710 Lincoln Electric-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 170,95 USD, da sich der Wert eines Lincoln Electric-Anteils am 28.10.2025 auf 240,64 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 70,95 Prozent vermehrt.

Lincoln Electric war somit zuletzt am Markt 13,31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at