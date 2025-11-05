NASDAQ Composite Index-Wert Lincoln Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lincoln Electric von vor 5 Jahren abgeworfen

Lincoln Electric Holdings Aktie
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Lincoln Electric-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 105,78 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Lincoln Electric-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,454 Lincoln Electric-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2025 gerechnet (225,07 USD), wäre das Investment nun 2 127,72 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 112,77 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Lincoln Electric eine Börsenbewertung in Höhe von 12,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
