Börse New York in Rot: Das macht der NASDAQ 100 mittags

Der NASDAQ 100 notiert am ersten Tag der Woche im Minus.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 18:01 Uhr um 0,45 Prozent schwächer bei 21 516,45 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,256 Prozent auf 21 669,36 Punkte an der Kurstafel, nach 21 614,08 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 21 369,41 Punkte, das Tageshoch hingegen 21 727,58 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 24.01.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21 774,01 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 20 776,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 17 937,61 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 2,58 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 22 222,61 Punkten. Bei 20 538,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Charter A (+ 2,52 Prozent auf 370,10 USD), IDEXX Laboratories (+ 2,51 Prozent auf 464,15 USD), T-Mobile US (+ 2,46 Prozent auf 271,69 USD), Electronic Arts (+ 2,37 Prozent auf 134,06 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 2,36 Prozent auf 716,85 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Pinduoduo (spons ADRs) (-9,14 Prozent auf 119,33 USD), Palantir (-8,26 Prozent auf 92,98 USD), JDcom (-7,14 Prozent auf 39,39 USD), Lucid (-6,86 Prozent auf 2,85 USD) und Constellation Energy (-6,32 Prozent auf 266,47 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 25 606 397 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,519 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Im NASDAQ 100 verzeichnet die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at