Börse New York in Rot: Dow Jones schlussendlich mit Abgaben

Der Dow Jones zeigte sich am Donnerstag wenig bewegt.

Schlussendlich beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 33 119,57 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 10,258 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,288 Prozent auf 33 034,18 Punkte an der Kurstafel, nach 33 129,55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 33 174,38 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 32 941,56 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1,00 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 05.09.2023, stand der Dow Jones bei 34 641,97 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.07.2023, bei 34 288,64 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 05.10.2022, bei 30 273,87 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 gab der Index bereits um 0,051 Prozent nach. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 35 679,13 Punkten. Bei 31 429,82 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Walt Disney (+ 1,88 Prozent auf 80,81 USD), Merck (+ 1,40 Prozent auf 103,60 USD), UnitedHealth (+ 1,10 Prozent auf 516,23 USD), Johnson Johnson (+ 1,04 Prozent auf 157,14 USD) und Visa (+ 0,98 Prozent auf 233,48 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Coca-Cola (-4,83 Prozent auf 52,38 USD), Dow (-2,45 Prozent auf 49,86 USD), Caterpillar (-1,60 Prozent auf 260,80 USD), Procter Gamble (-1,49 Prozent auf 143,80 USD) und McDonalds (-1,40 Prozent auf 252,23 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 12 969 654 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 2,565 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,93 zu Buche schlagen. Mit 7,14 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at