Börse New York in Rot: Dow Jones verbucht Verluste

Der Dow Jones zeigt sich am Nachmittag in Rot.

Am Freitag sinkt der Dow Jones um 20:03 Uhr via NYSE um 2,28 Prozent auf 39 428,82 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 14,059 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 1,41 Prozent auf 40 916,96 Punkte an der Kurstafel, nach 40 347,97 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39 358,68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 40 075,33 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 3,04 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 02.07.2024, einen Stand von 39 331,85 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, lag der Dow Jones noch bei 38 225,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.08.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 35 282,52 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,54 Prozent nach oben. Bei 41 376,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Apple (+ 2,53 Prozent auf 223,88 USD), UnitedHealth (+ 1,94 Prozent auf 583,89 USD), McDonalds (+ 1,71 Prozent auf 273,34 USD), Procter Gamble (+ 1,69 Prozent auf 168,49 USD) und Johnson Johnson (+ 1,23 Prozent auf 162,74 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Intel (-26,92 Prozent auf 21,23 USD), Amazon (-10,28 Prozent auf 165,14 USD), American Express (-7,07 Prozent auf 231,09 USD), Goldman Sachs (-6,07 Prozent auf 469,75 USD) und Boeing (-5,45 Prozent auf 168,59 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 42 815 472 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,154 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Verizon-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,58 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at