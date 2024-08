Börse New York in Rot: NASDAQ 100 fällt zum Start des Montagshandels

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Am Montag bewegt sich der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,02 Prozent schwächer bei 19 504,73 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,069 Prozent auf 19 521,93 Punkte an der Kurstafel, nach 19 508,52 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 19 460,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19 537,07 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 19.07.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19 522,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, einen Stand von 18 546,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bei 14 694,84 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 17,90 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,09 Prozent auf 151,66 USD), Palo Alto Networks (+ 2,01 Prozent auf 340,83 USD), CrowdStrike (+ 1,67 Prozent auf 266,93 USD), Zoom Video Communications (+ 1,58 Prozent auf 58,99 USD) und PayPal (+ 1,56 Prozent auf 69,02 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Align Technology (-2,22 Prozent auf 235,01 USD), Broadcom (-1,92 Prozent auf 162,54 USD), Super Micro Computer (-1,88 Prozent auf 617,00 USD), Applied Materials (-1,72 Prozent auf 204,32 USD) und Arm (-1,69 Prozent auf 128,10 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 423 836 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3,113 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

2024 verzeichnet die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at