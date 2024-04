Börse New York in Rot: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ 100 setzt am Freitagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 15:59 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,82 Prozent leichter bei 18 158,64 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 1,04 Prozent schwächer bei 18 117,67 Punkten, nach 18 307,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 18 161,29 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 112,39 Zählern.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,156 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.03.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 18 219,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.01.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 16 832,92 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.04.2023, bei 12 848,35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 9,76 Prozent aufwärts. Bei 18 464,70 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Diamondback Energy (+ 1,45 Prozent auf 211,29 USD), Apple (+ 1,14 Prozent auf 177,04 USD), Baker Hughes (+ 0,41 Prozent auf 34,13 USD), Xcel Energy (+ 0,41 Prozent auf 53,71 USD) und Biogen (+ 0,40 Prozent auf 204,50 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil JDcom (-4,56 Prozent auf 25,76 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-4,42 Prozent auf 162,97 USD), Intel (-3,59 Prozent auf 36,28 USD), Airbnb (-2,46 Prozent auf 161,35 USD) und GLOBALFOUNDRIES (-2,44 Prozent auf 49,94 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 440 792 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 2,944 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

In diesem Jahr hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Unter den Aktien im Index weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

