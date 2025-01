Börse New York in Rot: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Am fünften Tag der Woche zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Freitag gab der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 0,58 Prozent auf 21 774,01 Punkte nach. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,066 Prozent auf 21 915,48 Punkte an der Kurstafel, nach 21 900,93 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 21 709,06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 21 945,48 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 1,00 Prozent zu. Vor einem Monat, am 24.12.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21 797,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.10.2024, lag der NASDAQ 100 bei 20 232,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.01.2024, wies der NASDAQ 100 17 499,30 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 3,81 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 21 945,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 538,33 Zählern erreicht.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Pinduoduo (spons ADRs) (+ 7,05 Prozent auf 111,34 USD), JDcom (+ 5,22 Prozent auf 40,72 USD), Lululemon Athletica (+ 3,14 Prozent auf 400,03 USD), Lucid (+ 2,57 Prozent auf 2,79 USD) und Charter A (+ 2,12 Prozent auf 367,58 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Microchip Technology (-5,34 Prozent auf 56,39 USD), MicroStrategy (-5,21 Prozent auf 353,67 USD), Analog Devices (-4,81 Prozent auf 217,37 USD), Airbnb (-4,62 Prozent auf 127,09 USD) und Intuitive Surgical (-4,04 Prozent auf 584,05 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 53 209 438 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,441 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,51 erwartet. Mit 5,52 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at