Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Um 15:59 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,35 Prozent auf 18 058,86 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,372 Prozent auf 18 054,44 Punkte an der Kurstafel, nach 18 121,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 18 045,42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 079,04 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 1,21 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, stand der NASDAQ 100 bei 18 302,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.01.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 16 368,49 Punkte. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 03.04.2023, mit 13 148,35 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,16 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 18 464,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Punkten.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Old Dominion Freight Line (+ 1,73 Prozent auf 220,32 USD), Booking (+ 1,47 Prozent auf 3 618,59 USD), Fortinet (+ 1,39 Prozent auf 69,81 USD), Diamondback Energy (+ 0,86 Prozent auf 202,10 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 0,72 Prozent auf 500,97 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Intel (-6,71 Prozent auf 40,99 USD), JDcom (-2,41 Prozent auf 27,14 USD), Paychex (-1,67 Prozent auf 120,04 USD), Moderna (-1,58 Prozent auf 101,97 USD) und Paccar (-1,46 Prozent auf 119,83 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 3 725 575 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,929 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,93 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

