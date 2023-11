Börse New York in Rot: NASDAQ Composite im Minus

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,03 Prozent schwächer bei 13 636,35 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,149 Prozent auf 13 660,22 Punkte an der Kurstafel, nach 13 639,86 Punkten am Vortag.

Bei 13 684,87 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 573,58 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 0,905 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 13 431,34 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 08.08.2023, bei 13 884,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.11.2022, wurde der NASDAQ Composite auf 10 616,20 Punkte taxiert.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2023 ein Plus von 31,28 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 14 446,55 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 265,04 Punkten.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit SurModics (+ 9,85 Prozent auf 34,01 USD), Take Two (+ 6,57 Prozent auf 145,32 USD), Radcom (+ 5,97 Prozent auf 7,99 USD), OraSure Technologies (+ 5,22 Prozent auf 6,05 USD) und Patterson-UTI Energy (+ 4,63 Prozent auf 12,31 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Arundel (-30,56 Prozent auf 0,15 CHF), Ebix (-15,40 Prozent auf 4,78 USD), Cutera (-12,94 Prozent auf 3,20 USD), FreightCar America (-8,80 Prozent auf 2,28 USD) und Sangamo Therapeutics (-6,38 Prozent auf 0,39 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 5 491 823 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,622 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die New York Community Bancorp-Aktie hat mit 2,41 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 49,99 Prozent bei der CRESUD-Aktie zu erwarten.

